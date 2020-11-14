موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم الأحد 22 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره ليستر سيتي، على أرضية ملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في الصدارة برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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