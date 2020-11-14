"مبيعرفش يعمل حتى بيضة مسلوقة".. منى زكي تسخر من أحمد حلمي





داعبت الفنانة منى زكي، زوجها الفنان أحمد حلمي، قائلة: "ما بيعرفش يطبخ وكل ما بسيب البيت ماعرفش حلمي بيعمل فيه إيه!.. هو أصلا مابيعرفش يعمل حتى بيضة مسلوقة".





وعلقت منى خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc: على فيديو لحلمي وهو يقطع الكيكة بالشاكوش: قائلة: "بيعمل إهدار لموارد البيت من سكر ودقيق وزيت ومبيعرفش يعمل إلا سد الحنك".





ومازحها الفنان محمد فراج قائلا: "اتخدعنا كلنا".





يذكر أن منى زكي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" ويشاركها البطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.



