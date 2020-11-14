"مبيعرفش يعمل حتى بيضة مسلوقة".. منى زكي تسخر من أحمد حلمي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

داعبت الفنانة منى زكي، زوجها الفنان أحمد حلمي، قائلة: "ما بيعرفش يطبخ وكل ما بسيب البيت ماعرفش حلمي بيعمل فيه إيه!.. هو أصلا مابيعرفش يعمل حتى بيضة مسلوقة".

وعلقت منى خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc:  على فيديو لحلمي وهو يقطع الكيكة بالشاكوش: قائلة: "بيعمل إهدار لموارد البيت من سكر ودقيق وزيت ومبيعرفش يعمل إلا سد الحنك".

ومازحها الفنان محمد فراج قائلا: "اتخدعنا كلنا".

يذكر أن منى زكي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" ويشاركها البطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

أخبار تهمك

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 17 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

12:00 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض