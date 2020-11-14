حسام البدري يؤجل سفر منتخب مصر لتوجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم السبت والثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وكشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسباب تأجيل سفر بعثة منتخب مصر من الفجر حتى الظهر من يوم الأحد.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري هو من طلب تأجيل السفر".

وتابع: " تأجيل سفر المنتخب بناءا علي رغبة حسام البدري الذي يرغب في إراحة اللاعبين لعدم إرهاقهم".



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