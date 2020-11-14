الكشف عن موقف حضور الجماهير نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف الجماهير من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لم نحصل حتى الآن علي موافقة كاف لحضور الجماهير نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك".

وتابع: "نصمم على حضور الجماهير في اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك ونسعى في الوقت الجاري للحصول على الموافقة من كاف بشكل رسمي واللقاء سيقام في ستاد القاهرة".



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