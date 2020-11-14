ليس لدينا بديل آخر.. طبيب يوجه رسالة عاجلة بشأن كورونا

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قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق، إنه يجب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: "ليس لدينا بديل آخر، اللقاح هيعطينا أمل في فتح الاقتصاد ولكن لن يحمينا من الموجة الحالية هذا الشتاء".



وتابع "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، موجهًا حديثه للمواطنين: "سيب التطعيمات دي لأنها مش هتطلع في الشتا ومش هتسعفنا إننا نتغلب على الموجة الأولى في مصر والموجة الثانية في العالم".



وأكد العالم كله متشوق ومتلهف لأن يحصل على تطعيم لفيروس كورونا، مؤكدًا أن لقاح فايزر واللقاح الروسي أشياء مبشرة، لافتًا إلى أنه أثبت فاعلية اللقاح الروسي.



وأضاف "المر"، أن اللقاحات مبشرة للغاية، ولكن يجب أن نتخذها بحذر، موضحًا أن لقاح فايزر فعال ولكن بحاجة إلى وقت وتجارب لإثبات الأمان به، متابعًا: "ما يهمنا من اللقاح هو الفاعلية والأمان والاستمرارية، ولن يتم التأكد من كل ذلك قبل فترة لا تقل عن عام".



وتوقع طرح لقاح فايزر في الأسواق في فترة تتراوح من 6 لـ7 أشهر، مستكملًا: "مازلنا نحتاج إلى معلومات دقيقة لمدى استمرارية فاعلية اللقاح".







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

