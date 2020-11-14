موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. الأرصاد تًحذر سكان هذه المدن

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



- طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السلوم- سيدي براني- مطروح- الإسكندرية- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.