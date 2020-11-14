مخصص للدول الغنية.. طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن لقاح فايزر الأمريكي (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:09 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إنّ اللقاح الروسي لقاح آمن بنسبة 100%، ونسبة الوقاية من المرض أكثر من 92%.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللقاح الروسي ليس له أعراض جانبية، لافتًا إلى أن اللقاح في مرحلته الثالثة.

وعن لقاح فايزر، أكد أنه لقاح واعد، ولكنه يعتمد على تكنولوجيا مختلفة على اللقاح الروسي، لافتًا إلى أنه يصعب نقله لأنه بحاجة إلى درجة حرارة -70 ولذلك فإنه لقاح مكلف للغاية.

وأشار أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن لقاح فايزر مخصص للدول الغنية فقط، ولا يصلح للدول النامية.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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