مخصص للدول الغنية.. طبيب يُفجر مفاجأة صادمة عن لقاح فايزر الأمريكي (فيديو)

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إنّ اللقاح الروسي لقاح آمن بنسبة 100%، ونسبة الوقاية من المرض أكثر من 92%.





وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللقاح الروسي ليس له أعراض جانبية، لافتًا إلى أن اللقاح في مرحلته الثالثة.





وعن لقاح فايزر، أكد أنه لقاح واعد، ولكنه يعتمد على تكنولوجيا مختلفة على اللقاح الروسي، لافتًا إلى أنه يصعب نقله لأنه بحاجة إلى درجة حرارة -70 ولذلك فإنه لقاح مكلف للغاية.





وأشار أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن لقاح فايزر مخصص للدول الغنية فقط، ولا يصلح للدول النامية.



