"إسعاف قنا": الدفع بسيارات لنقل مصابي حادث "الأتوبيس"
السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، أنه تم الدفع بقرابة 13 سيارة إسعاف، لنقل مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.
وأشار مدير عام مرفق إسعاف قنا، في تصريحات خاصة إلى أن عدد مصابي حادث طريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات وصل إلى 39 شخصا.
وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطارا يفيد إصابة 39 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا