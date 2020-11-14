"إسعاف قنا": الدفع بسيارات لنقل مصابي حادث "الأتوبيس"

قال الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، أنه تم الدفع بقرابة 13 سيارة إسعاف، لنقل مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.





وأشار مدير عام مرفق إسعاف قنا، في تصريحات خاصة إلى أن عدد مصابي حادث طريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات وصل إلى 39 شخصا.



