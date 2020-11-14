طبيب: لقاح فايزر ضد كورونا فعال ولكن بحاجة إلى وقت (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق، إن العالم كله متشوق ومتلهف لأن يحصل على تطعيم لفيروس كورونا، مؤكدًا أن لقاح فايزر واللقاح الروسي أشياء مبشرة، لافتًا إلى أنه أثبت فاعلية اللقاح الروسي.





وأضاف "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللقاحات مبشرة للغاية، ولكن يجب أن نتخذها بحذر، موضحًا أن لقاح فايزر فعال ولكن بحاجة إلى وقت وتجارب لإثبات الأمان به، متابعًا: "ما يهمنا من اللقاح هو الفاعلية والأمان والاستمرارية، ولن يتم التأكد من كل ذلك قبل فترة لا تقل عن عام".





وتوقع، أنه طرح لقاح فايزر في الأسواق في فترة تتراوح من 6 لـ7 أشهر، مستكملًا: "مازلنا نحتاج إلى معلومات دقيقة لمدى استمرارية فاعلية اللقاح".





وتابع موجهًا حديثه للمواطنين: "سيب التطعيمات دي لأنها مش هتطلع في الشتا ومش هتسعفنا إننا نتغلب على الموجة الأولى في مصر والموجة الثانية في العالم".





وأكد، أنه يجب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقًا: "ليس لدينا بديل آخر، اللقاح هيعطينا أمل في فتح الاقتصاد ولكن لن يحمينا من الموجة الحالية هذا الشتاء".



