اتحاد الكرة يتواصل مع ليفربول بشأن صلاح

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أخر تطورات التواصل بين الاتحاد المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نتواصل مع ليفربول وهم لم يقدموا أي طلبات نهائيًا بخصوص محمد صلاح".

وأوضح: " تواصلنا مع ليفربول وطمأناهم علي الحالة الصحية لمحمد صلاح".

وتابع: "نعاني من كوارث وأحداث لم تحدث نهائيًا في السنوات الماضية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مشوارنا بالفترة المقبلة".



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