باحثة: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
إسراء عبدالحافظ وأبوهشيمة
إسراء عبدالحافظ وأبوهشيمة
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أكدت الكاتبة والباحثة السياسية إسراء عبدالحافظ، على أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي في المرحلة الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية كما ستتصدر المشهد الانتخابي في جولة الإعادة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية عليها عاتق كبير جدا في نقل الوعي الكافي لدى الأجيال القادمة لأنها هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر من المجتمع، لذلك دورها دور أساسي في تقديم التوعية لأولادها وأسرتها بالكامل، فالمرأة استطاعت أن تحقق دورا إيجابيا فعالا وبناء تحت قبة البرلمان الحالي، برغم أن نسبة مشاركتها كانت حوالي 15% وهي النسبة التي كانت مخصصة لها قبل التعديلات الدستورية وبعد التعديلات أصبحت نسبة مشاركتها أكثر من 30% في البرلمان القادم.
وأوضحت "عبدالحافظ"، أن المرأة المصرية استطاعت أن تساهم في إقرار العديد من التشريعات الخاصة بدعم المرأة في المجتمع والتي أيضا تحفظ حقوقها وكانت أبرز القوانين قانون العقوبات لحفظ حق المرأة في نفقة الزوج والقوانين الخاصة بالتحرش والإغتصاب والعنف الذي يمارس ضدها وتغليظ العقوبات للتصدي علي هذه الممارسات.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن نسبة وجود المرأة على رأس القوائم دليل على الاهتمام الحقيقي من الدولة والرئيس للمرأة المصرية وإيمانهم الشديد بدور المرأة الحقيقي في بناء المجتمع ودورها البارز في مرحلة التنمية السياسية لذلك يتم تمكينها ودعمها في المجالس النيابية وكافة مجالات الحياة.

وأعربت عن شكرها للقائمين على القائمة الوطنية من أجل مصر بترشيحهم لزوجات الشهداء لأن القرار يعد تكريما وتقديرا لهن لأن أزواجهن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

ودعت جموع الشعب المصري للنزول في جولات الإعادة ورفض دعوات الجماعة الإرهابية بعدم المشاركة في الإنتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى والثانية وتكرار دعوتهم بعدم المشاركة، مؤكدة على أن الدعوات بعدم المشاركة ما هي إلا دعوة من قبل جماعة الإخوان المتأسلمة الإرهابية لأنهم خونة يكرهون مصر ويكرهون البناء والسعي للنهوض بالبلد بعدما أباحوا فيها كل خراب ودمار.

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