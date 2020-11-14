عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

أصيب 25 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة قرابة 25 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.



