عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 25 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة قرابة 25 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق "قنا_الأقصر" الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الطويرات.

جار الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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