بي إن سبورت تعلن معلق مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية "كان 2021"، التي ستُقام في الكاميرون.





وتقام مباراة مصر أمام توجو، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.





ويتواجد منتخب مصر حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتواجد منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





حيث أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عن تعيين علي محمد علي معلقًا على مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



