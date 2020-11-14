شاهد.. وزيرة التخطيط: 100 مليون شخص معرضون لفقد وظائفهم بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 100 مليون شخص حول العالم مهددون بفقد وظائفهم إذا استمرت تداعيات أزمة فيروس كورونا.





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم عرضوا التجربة الاستباقية لمصر للتعامل مع القطاعات الأكثر تأثرًا من كورونا بمنتدي باريس.





وأوضحت منتدى باريس يعقد في نسخته الثالثة، ولأول مرة يُطلب من مصر أن تشارك فيه بشكل فعلي للحديث حول تأثير فيروس كورونا.





وأشارت وزير التخطيط، إلى أنهم قاموا بتخفيف الأعباء المالية على قطاع السياحة بعد أزمة فيروس كورونا.





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.



