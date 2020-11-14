محمد فراج يكشف سر ظهوره بلحية طويلة.. ومنى زكي ساخرة: "عمرها سنة"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان محمد فراج ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر برنامجها الشهير معكم المذاع عبر فضائية cbc.

وتحدث فراج عن سر ظهوره بلحيته، معلقا: "بنصور دلوقتي مسلسل للمخرج تامر محسن ولسه مقررناش اسمه، مع مني زكي وسيد رجب، والذقن دي للشخصية.. الذقن مش تركيب ومربيها من شهر 12".

وعلقت الفنانة مني زكي ضاحكة علي اللحية: "عمرها سنة".

من جانبها قالت الفنانة مني زكي، إن محمد فراج شخص طيب جدا وممثل موهوب وكانت سعيدة بالعمل معه خلال فيلم "الصندوق الأسود".

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