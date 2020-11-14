أحمد فلوكس يكشف سبب رفضه فيلم عالمى بطولة جاكي شان وجون سينا





كشف الفنان أحمد فلوكس، سبب رفضه المشاركة فى فيلم عالمي، بطولة النجم جاكى شان وجون سينا.





وقال خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة: إنه اتفق في نفس التوقيت مع المنتج هشام عبد الخالق للمشاركة فى فيلم (الممر).

وأضاف أن فريق عمل الفيلم العالمى قد حدد وقت محدد للتصوير، كذلك شريف عرفة مخرج الممر، وكان الفرق بينهما ثلاثة أيام فقرر وقتها اختيار الممر.