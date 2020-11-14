محمد صلاح يورط ليفربول في 4 مباريات
السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
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تلقى فريق ليفربول الانجليزي ضربة قوية بعد تعرضه الدولي المصري محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.
واشارت التقارير الانلجيزية إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح في عدة مباريات هامة قادمة بسبب عزله لمدة 14 يوم لحين التعافي الكامل من الفيروس.
وسيغيب صلاح عن ليفربول أمام ليستر سيتي يوم 21 نوفمبر المقبل في ملعب الانفيلد بالدوري كما سيغيب عن لقاء أتالانتا الايطالي يوم 25 من الشهر نفسه بدوري أبطال أوروبا.
كما أنه سيغيب عن لقاء برايتون يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري، وقد يتمد غياب محمد صلاح عن مواجهة أياكس في مطلع شهر ديسمبر في حالة نهاية الـ14 يوم ثم ظهرت العينة الجديدة إيجابية مثلما حدث مع رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.
وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.