محمد صلاح يورط ليفربول في 4 مباريات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تلقى فريق ليفربول الانجليزي ضربة قوية بعد تعرضه الدولي المصري محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.


واشارت التقارير الانلجيزية إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح في عدة مباريات هامة قادمة بسبب عزله لمدة 14 يوم لحين التعافي الكامل من الفيروس.

وسيغيب صلاح عن ليفربول أمام ليستر سيتي يوم 21 نوفمبر المقبل في ملعب الانفيلد بالدوري كما سيغيب عن لقاء أتالانتا الايطالي يوم 25 من الشهر نفسه بدوري أبطال أوروبا.


 كما أنه سيغيب عن لقاء برايتون يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري، وقد يتمد غياب محمد صلاح عن مواجهة أياكس في مطلع شهر ديسمبر في حالة نهاية الـ14 يوم ثم ظهرت العينة الجديدة إيجابية مثلما حدث مع رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.


وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.


وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي  ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

12:00 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض