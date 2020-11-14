محمد صلاح يورط ليفربول في 4 مباريات

تلقى فريق ليفربول الانجليزي ضربة قوية بعد تعرضه الدولي المصري محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.

واشارت التقارير الانلجيزية إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح في عدة مباريات هامة قادمة بسبب عزله لمدة 14 يوم لحين التعافي الكامل من الفيروس.

وسيغيب صلاح عن ليفربول أمام ليستر سيتي يوم 21 نوفمبر المقبل في ملعب الانفيلد بالدوري كما سيغيب عن لقاء أتالانتا الايطالي يوم 25 من الشهر نفسه بدوري أبطال أوروبا.





كما أنه سيغيب عن لقاء برايتون يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري، وقد يتمد غياب محمد صلاح عن مواجهة أياكس في مطلع شهر ديسمبر في حالة نهاية الـ14 يوم ثم ظهرت العينة الجديدة إيجابية مثلما حدث مع رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.



