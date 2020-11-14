محافظ الإسكندرية: إصلاح الصرف الصحي يحتاج لـ 15 مليار جنيه (فيديو)

محافظ الإسكندرية: إصلاح الصرف الصحي يحتاج لـ 15 مليار جنيه (فيديو)
السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بكورونا في مصر هو أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة ضيوف المحافظة والزائرين خلال الفترة الماضية.
وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار، أن المحافظة مستعدة لاستقبال أي حالات إصابة بكورونا، وجميع المستشفيات مستعدة لذلك.
وتابع محافظ الإسكندرية، أن ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بشأن مواجهة كورونا، موضحا أنه بدون وعي المواطن لن تتمكن الدولة من مواجهة الفيروس او محاصرته.
واستكمل ان المحافظة قامت بغلق بعض المقاهي والمطاعم لعدم الاتزام بالإجراءات الاحترازية وتدخين الشيشة بها.
واستطرد انه تم منح كافة المدارس والمعاهد الأزهرية إجازة، بسبب نوة المكنسة التي تضرب المحافظة غدا، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي تنزل في الإسكندرية فوق الطاقة الاستيعابية للمصارف، منوها بأن المصارف طاقها الاستيعابية 900 ألف متر مكعب، والامطار تتجاوز مليون و300 ألف متر مكعب.
ولفت إلى أن إصلاح الصرف الصحي الإسكندرية يحتاج لـ 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إجراء اعمال تكسير وصيانة لكل شوارع الإسكندرية.
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