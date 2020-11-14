محافظ الإسكندرية: إصلاح الصرف الصحي يحتاج لـ 15 مليار جنيه (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
داليا الحسين
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن تسجيل الإسكندرية لأعلى معدلات إصابة بكورونا في مصر هو أمر منطقي للغاية، بسبب الزحام الشديد في المحافظة، وكثرة ضيوف المحافظة والزائرين خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار، أن المحافظة مستعدة لاستقبال أي حالات إصابة بكورونا، وجميع المستشفيات مستعدة لذلك.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن ما نحتاج إليه هو وعي المواطن بشأن مواجهة كورونا، موضحا أنه بدون وعي المواطن لن تتمكن الدولة من مواجهة الفيروس او محاصرته.

واستكمل ان المحافظة قامت بغلق بعض المقاهي والمطاعم لعدم الاتزام بالإجراءات الاحترازية وتدخين الشيشة بها.

واستطرد انه تم منح كافة المدارس والمعاهد الأزهرية إجازة، بسبب نوة المكنسة التي تضرب المحافظة غدا، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي تنزل في الإسكندرية فوق الطاقة الاستيعابية للمصارف، منوها بأن المصارف طاقها الاستيعابية 900 ألف متر مكعب، والامطار تتجاوز مليون و300 ألف متر مكعب.

ولفت إلى أن إصلاح الصرف الصحي الإسكندرية يحتاج لـ 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إجراء اعمال تكسير وصيانة لكل شوارع الإسكندرية.

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