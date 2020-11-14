رسمياً .. طنطا يضم مدافع منتخب السويس لمدة موسمين

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نجح مسؤلو نادى طنطا في التعاقد مع اللاعب عبدالله شلبي مدافع منتخب السويس، لمدة موسمين، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وسبق أن لعب "شلبي" المصري والرجاء والمريخ وجمهورية شبين ومنتخب السويس .



كما انهي نادي طنطا إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليو، وحضر توقيع عقد رضا عبدالعال المدير الفني للفريق.



وايضا تعاقد النادي مع اللاعب عبد الروؤف زيكو، مهاجم بلدية المحلة، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.



ومن المقرر أن يستعد فريق طنطا لمواجهة بيلا يوم الاربعاء 18 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي بفريق كفر الشيخ، وستقام المباراة بينهم يوم 19 نوفمبر الموافق يوم الخميس القادم .