حسين فهمي يكشف اللقب الذي أطلقه عليه الملك فاروق





أوضح النجم حسين فهمي، أن الملك فاروق أطلق عليه لقب "مولانا"، مشيرًا إلى أنه كان يشبه الملك فاروق.





وأضاف أثناء استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى والذى يذاع على فضائية "دى إم سى" أن والده ووالدته وكانوا دائمين الذهاب إلى المسرح والأوبرا.





وأشار إلى أنه كانت تجمع والده علاقة صداقة قوية مع يوسف وهبى ونجيب الريحانى.



