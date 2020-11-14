حسين فهمي يكشف اللقب الذي أطلقه عليه الملك فاروق
السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
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أوضح النجم حسين فهمي، أن الملك فاروق أطلق عليه لقب "مولانا"، مشيرًا إلى أنه كان يشبه الملك فاروق.
وأضاف أثناء استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى والذى يذاع على فضائية "دى إم سى" أن والده ووالدته وكانوا دائمين الذهاب إلى المسرح والأوبرا.
وأشار إلى أنه كانت تجمع والده علاقة صداقة قوية مع يوسف وهبى ونجيب الريحانى.
ولفت الانتباه إلى أن الفنان لابد أن يكون على درجة عالية من الثقافة فى كل شىء سواء الرسم والموسيقى والفن التشكيلى وغيره.