فاروق جعفر يختار بديل صلاح أمام توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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اختار فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق ‏الأبيض لتعويض محمد صلاح في صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي ‏توجو.‏

وقال جعفر في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة ‏الزمالك:"أرى أن زيزو هو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد اصابة ‏نجم ليفربول بفيروس كورونا".‏

وأشاد جعفر بالثقة التي حصل عليها اللاعب جراء تألقه في المباريات ‏الأخيرة للزمالك، مشدداً على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.‏

وكان الاتحاد المصري قد اعلن في الساعات الماضية تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا وغيابه بشكل رسمي عن مباراة توجو يوم غد السبت بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية القادمة.

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