فاروق جعفر يختار بديل صلاح أمام توجو
السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
رامي بشاي
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اختار فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض لتعويض محمد صلاح في صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي توجو.
وقال جعفر في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"أرى أن زيزو هو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد اصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا".
وأشاد جعفر بالثقة التي حصل عليها اللاعب جراء تألقه في المباريات الأخيرة للزمالك، مشدداً على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.
وكان الاتحاد المصري قد اعلن في الساعات الماضية تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا وغيابه بشكل رسمي عن مباراة توجو يوم غد السبت بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية القادمة.