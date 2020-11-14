فاروق جعفر: محمد صلاح حالة وتعويضه صعب
السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
رامي بشاي
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قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي يعتبر حالة فريدة في الملاعب العالمية.
وعن غياب صلاح بسبب مواجهتي توجو بعد اصابته بفيروس كورونا:" غياب اللاعب مؤثر بالطبع ومن الصعب تعويضه".
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"صلاح أحدث طفرة غير طبيعية في الكرة المصرية وساهم في بلوغ الفراعنة نهائيات كأس العالم".
وكان الاتحاد المصري قد اعلن في الساعات الماضية تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا وغيابه بشكل رسمي عن مباراة توجو يوم غد السبت بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية القادمة.