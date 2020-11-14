فاروق جعفر: محمد صلاح حالة وتعويضه صعب ‏

قال فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح ‏نجم ليفربول الانجليزي يعتبر حالة فريدة في الملاعب العالمية.‏





وعن غياب صلاح بسبب مواجهتي توجو بعد اصابته بفيروس كورونا:" ‏غياب اللاعب مؤثر بالطبع ومن الصعب تعويضه".‏





وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"صلاح أحدث طفرة غير طبيعية في الكرة ‏المصرية وساهم في بلوغ الفراعنة نهائيات كأس العالم".‏





وكان الاتحاد المصري قد اعلن في الساعات الماضية تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا وغيابه بشكل رسمي عن مباراة توجو يوم غد السبت بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية القادمة.



