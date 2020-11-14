عمرو أديب ينفعل بسبب مقال بـ"نيويورك تايمز" (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب مقال في "نيويورك تايمز" يزعم أن مصر لم تتعامل بشكل جيد مع فيروس كورونا، وعلق قائلا: "واحد من نيويورك بيقولنا إحنا إننا معالجناش الكورونا كويس". 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "عيب.. لا أمريكا هي اللي اهتمت بالكورونا!!"، لافتا إلى أنه كما يعتبر محمد صلاح نموذجا للشباب، يجب أن يكون نموذجا أيضا في الحذر، مشددا على ضرورة الانتباه والحذر.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى الأمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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