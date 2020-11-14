عمرو أديب ينفعل بسبب مقال بـ"نيويورك تايمز" (فيديو)

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب مقال في "نيويورك تايمز" يزعم أن مصر لم تتعامل بشكل جيد مع فيروس كورونا، وعلق قائلا: "واحد من نيويورك بيقولنا إحنا إننا معالجناش الكورونا كويس".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "عيب.. لا أمريكا هي اللي اهتمت بالكورونا!!"، لافتا إلى أنه كما يعتبر محمد صلاح نموذجا للشباب، يجب أن يكون نموذجا أيضا في الحذر، مشددا على ضرورة الانتباه والحذر.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.