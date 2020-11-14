عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 15 ساعة

البدري يستقر على تشكيل مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

"تحت الألف".. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا بمصر

عاجل| الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و75 وفاة

83 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

مصر تقترب من تسجيل 85 ألف إصابة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض