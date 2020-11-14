عاجل| ترامب: حققنا نجاحات في شفاء مصابي كورونا.. وتوزيع لقاح فايزر على جميع الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة فايزر أعلنت أن لقاها ضد كورونا فعال بنسبة 90%، حسبما ذكرت القناة الأولى في نبأ عاجل.





وأضاف "ترامب"، أنه بعد المصادقة على لقاح كورونا سيتم توزيعه على جميع الأمريكيين، مؤكدًا أنه سيتم توزيع اللقاح على جميع الأمريكيين والعاملين في الخطوط الأولى لمواجهة كورونا.



