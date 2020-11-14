بعد إصابته بالكورونا.. عمرو أديب: "محمد صلاح دفع التمن" (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، إن بعض مشجعي اللاعب محمد صلاح في ليفربول انتقدوا الإجراءات التي اتبعها محمد صلاح في فرح شقيقه، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم أن محمد صلاح انتقلت له العدوى من فرح شقيقه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنناك ضغوط اجتماعية على محمد صلاح، معلفا: "ده أهله وفرح أخوه.. أنا مقدر موقف محمد صلاح، بس هو دفع تمن الضغط الاجتماعي لو كان اتصاب فعلا فالفرح"، لافتا إلى أن صلاح كان يتمنى أن يلعب في مباراة المنتخب غدا.

وطالب أن تقل حفلات الأفراح، معلقا: "الأفراح لازم تهدى شوية.. وأكيد أنتم سمعتوا أن صوت الكورونا بقت عالية، ولا عايزين تسمعوا أعلى". 

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