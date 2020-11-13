بعد إصابة محمد صلاح.. تعرف على مستشفى إصابات ليفربول

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:57 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أمل الحلفاوي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الجمعة، بعدما خضع لمسحة طبية والتي جاءت إيجابية.

ويعاني ليفربول من عدة إصابات في فريقه الأول لكرة القدم، بخلاف محمد صلاح، خاصة على مستوى خط الدفاع وهم فيرجيل فان دايك وجو جوميز، واللذان يعانيان من إصابة في الركبة.

وخضع فان دايك وجوميز لعملية جراحية، حيث غاب الثنائي عن صفوف ليفربول حتى آخر مباريات لعبت في الموسم الحالي 2020/2021، يضاف إلى ذلك ألكسندر أرنولد المصاب في أربطة الكاحل، والذي من المتوقع أن يغيب حتى منتصف ديسمبر المقبل.

كما يتواجد أيضًا في مستشفى ليفربول، كلا من، البرازيلي فابينيو والانجليزي تشامبرلين وتياجو ألكنتارا.

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