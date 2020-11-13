البدري يستقر على تشكيل مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد أمام توجو بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام توجو على التحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى محمد.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة بفيروس كورونا المستجد، بعد إيحابية المسحة الطبية الأولي والثانية التي أجراها اللاعب اليوم، الجمعة.

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مصر زيزو حسام البدري توجو تصفيات كأس أفريقيا البدري

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