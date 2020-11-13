نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

يرغب مسؤولي نادي الزمالك، في التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ورحب أحمد أيمن منصور بارتداء قميص نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي دخلت فيها القلعة البيضاء مع نادي بيراميدز.





ووضع أحمد أيمن منصور شروط للانتقال إلى نادي الزمالك، منها الحصول على نفس المقابل المادى الذى يحصل عليه مع بيراميدز، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إدارة الفريق السماوى.





ويلعب أحمد أيمن منصور في أكثر من مركز مع نادي بيراميدز، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى الظهير الأيسر، ونال إشادة جهاز الكرة بالزمالك.



