نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يرغب مسؤولي نادي الزمالك، في التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحب أحمد أيمن منصور بارتداء قميص نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي دخلت فيها القلعة البيضاء مع نادي بيراميدز.

ووضع أحمد أيمن منصور شروط للانتقال إلى نادي الزمالك، منها الحصول على نفس المقابل المادى الذى يحصل عليه مع بيراميدز، بالإضافة إلى الحصول على موافقة إدارة الفريق السماوى.

ويلعب أحمد أيمن منصور في أكثر من مركز مع نادي بيراميدز، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى الظهير الأيسر، ونال إشادة جهاز الكرة بالزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك اخبار بيراميدز اليوم أحمد منصور

أخبار تهمك

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

البدري يستقر على تشكيل مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 3 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الزمالك يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

رباعي بيراميدز على طاولة مفاوضات الزمالك

الزمالك يحدد أولويات الفريق في الصيف

بيراميدز يحدد سعر نجمه لبيعه للأهلي أو الزمالك

4 لاعبين مهددون بالرحيل عن بيراميدز

بالأسماء.. القادمون والراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي (تقرير)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض