ميت خلف يضم ربيع طنطا لموسمين بالقسم الثالث

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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف على توقيع ربيع طنطاوي لاعب وسط قويسنا وبدر السابق، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثالث 2020-2021.



وقام اللاعب بالتوقيع في حضور محمد جمال رئيس النادي المنوفي، وحسام حسن مدير الكرة، وحسن فيصل عضو مجلس الإدارة.



كما ضم فريق ميت خلف عدد كبير من اللاعبين منهم أحمد صقر مهاجم الغزل، ومحمد عادل أبو صباع لاعب ميت خاقان، ومحمد عادل علام حارس غزل شبين، ومحمد الشامي لاعب منوف والغزل الأسبق، ومحمود عماد لاعب مركز شباب قوبسنا، وأحمد بدر بندق لاعب سرس الليان السابق، وأيمن الفيل حارس عرب الرمل وسرس الليان.