"كانوا فاكرين أنها ماتت".. "واحد من الناس" ينجح في إعادة الحاجة كاملة لأولادها (فيديو)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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ناقش الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال الحلقة الماضية من "برنامج واحد من الناس" عبر فضائية الحياة والتى استضاف فيها الحاجة كاملة والتي تبلغ من العمر 65 سنة من الإسكندرية، وعرض البرنامج مأساتها حيث طردتها زوجه ابيها فى الشارع و اخبرت أولادها انها ماتت، وفور إذاعة الحلقة وبكاءه وتعاطف الملايين معها.

وتلقى الدكتور عمرو الليثي، اتصالًا هاتفيًا من أولاد الحاجة كاملة وأكدوا أنهم سوف يذهبوا إلى والدتهم بدار المسنين، وياخذونها لتعيش معهم في منزلهم . 

وفور الوصول إلى دار المسنين، انهار الجميع بالبكاء وكانت لحظات سعادة تمتزج بالدموع، وسط فرحة غامرة من الحاجه كاملة وأبنائها.

وكانت المفاجأة أن أولادها وأهلها اعتقدوا انها قد توفيت، وفور إذاعة الحلقة تواصلوا مع البرنامج وقالت الحاجة كاملة إنها سعيدة جدا ووجهت الشكر إلى الدكتور عمرو الليثى على مجهوده والدور الايجابي لبرنامج واحد من الناس.

وكان الليثى التقى بالحاجة كاملة بأحد دور المسنين وأذاع لقائه معها في الحلقة الماضية، وكانت أمنيتها أن تلتقي اولادها بعد فترة غياب وفراق طويلة، وبالرغم من كل سنين الفراق والحرمان التي عانت منها الحاجة كاملة بعيدا عن أولادها إلا أن الأمل في لقائهم لم يفارقها.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يذاع فى "العاشرة مساء" الجمعة على شاشة "الحياة".


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