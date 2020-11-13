البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي روتاري الإسكندرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالإسكندرية اليوم وفد أعضاء نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.

وألقى قداسته كلمة دارت حول موضوع "٣ صور من الحضارة المصرية"، مشيدًا بالإرث الحضاري الذ اغتنت به الحضارة المصرية عبر التاريخ. 

حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا، كما حضر القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة جاكلين ولسن رئيسة النادي.
البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي روتاري الإسكندرية
البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي روتاري الإسكندرية
البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي روتاري الإسكندرية
البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادي روتاري الإسكندرية

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