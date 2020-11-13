تفاصيل وصول 3 زرافات من جنوب إفريقيا خلال شهر ديسمبر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، إن الحديقة كانت محل اهتمام كبير ودعم من وزيرالزراعة، لافتًا إلى أنه كان هناك اهتمام بالتغذية والرعاية الطبية خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة في عدد الحيوانات.

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى": "فكرنا خارج الصندوق لتبادل الحيوانات، وتلقنا عرض من جنوب إفريقيا للتبادل"، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل صفقة تبادلية مع جنوب إفريقيا.

وأضاف أنه من المتوقع وصول 3 زرافات من جنوب إفريقيا خلال شهر ديسمبر، لافتًا إلى أن زرافة سونسون لم تعد تعاني من الاكتئاب.

وتابع رئيس حديقة الحيوان: "حدث زيادة في مصر في حيوان فرس النهر، لافتًا إلى أنها سلالة نادرة"، وسيحدث البدل بين مصر وجنوب إفريقيا في 3 أنواع من الحيوانات، وستصل الزرافات عن طريق طائرات خاصة بهم.

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