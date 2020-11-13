إصابة شابين في حادث تصادم قطار ودراجة بخارية بنجع حمادي

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أصيب شابين، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم قطار ودراجة بخارية بنجع حمادي.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة شابين في حادث تصادم قطار ودراجة بخارية، بمزلقان بهجورة بنجع حمادي.



وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله جمال رشاد، ١٨ عاما، وعماد كمال، 25 عاما، مقيمان بقرية بهجورة بنجع حمادي.



تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، ومنه تم تحويل مصاب منهما إلى مستشفى قنا الجامعي، لخطورة حالته.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.