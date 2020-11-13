كواليس من داخل المعسكر بعد إصابة صلاح بكورونا وموقفه من المشاركة في مباراتي توجو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أكد أشرف عبدالناصر غياب محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني عن مباراتي منتخب مصر أمام توجو يومي 14 ، 17 من شهر نوفبر الجاري، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال خلال تصريحاته، أن اللاعب تم استبعاده بعد إصابته بفيروس كورونا وفقا للمسحتين التي خضع اللاعب لهما خلال الساعات الماضية، مشددا على سلامة باقي اللاعبين.

ونفى أشرف عبدالناصر كل ماتردد حول إصابة بعض لاعبي المنتخب بكورونا من بينهم تريزيجيه الذي رافق صلاح حفل زفاف شقيقه، بالإضافة للونش الذي زامله في غرفته بمعسكر المنتخب الحالي.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مصاب بكورونا محمد صلاح اصابة صلاح بكورونا اصابة صلاح

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يُحدد شروطه من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستقر على تشكيل مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كواليس الحوار الساخر لمحمد صلاح داخل غرفة خلع ملابس ليفربول

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

أخر أخبار محمد صلاح اليوم 12 نوفمبر.. ضربة موجعة لنجم ليفربول وطلب خاص من لاعبي الفراعنة

نجم الأهلي ينقذ حسام البدري قبل مواجهة كينيا

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

نجم ريال مدريد ينضم لمنتخب فرنسا بعد إصابة زميله بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض