كواليس من داخل المعسكر بعد إصابة صلاح بكورونا وموقفه من المشاركة في مباراتي توجو

أكد أشرف عبدالناصر غياب محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني عن مباراتي منتخب مصر أمام توجو يومي 14 ، 17 من شهر نوفبر الجاري، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وقال خلال تصريحاته، أن اللاعب تم استبعاده بعد إصابته بفيروس كورونا وفقا للمسحتين التي خضع اللاعب لهما خلال الساعات الماضية، مشددا على سلامة باقي اللاعبين.





ونفى أشرف عبدالناصر كل ماتردد حول إصابة بعض لاعبي المنتخب بكورونا من بينهم تريزيجيه الذي رافق صلاح حفل زفاف شقيقه، بالإضافة للونش الذي زامله في غرفته بمعسكر المنتخب الحالي.







