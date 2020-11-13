عن "واحد من الناس" عمرو الليثي: الحلم أصبح حقيقة بوجود أكبر بوابة عطاء في الإعلام المصري

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الاعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بمرور شهر على انطلاق أولى حلقات برنامجه واحد من الناس في موسمه الجديد على شاشة قناة الحياة.

وقال الليثي: أشعر بسعادة كبيرة لأننا استطعنا أن نحول "الحلم "بصنع أكبر بوابة خير وعطاء فى الاعلام المصرى"، لحقيقة وواقع وخدمات ومشروعات وعلاج ومساعدات مالية.

وأضاف الليثي: وقدرنا فى فترة وجيزة أن نلبي امنيات عدد كبير من المتابعين للبرنامج ونعالج مرضى من غير القادرين ونوفر أجهزة عرائس ومشروعات صغيرة ونقدم الدعم المادى لمن يحتاجه.

وتابع حديثه: واستطعنا أن نكون جسر بين الخير وبينكم ، الخير اللى مالي حياتنا واللى بينور علاقات الناس ببعضها واللى وصانا به ربنا سبحانة وتعالى.

وأوضح عمرو الليثي أن برنامج واحد من الناس أصبح بوابة تجمع العديد من أبرز وأهم مؤسسات الأعمال الخيرية فى مصر وبالتعاون مع أمهر الأطباء فى كل التخصصات.

واختتم: فخورين اننا بنقدر نرسم الفرحة على الوشوش وندخل البهجة البيوت وأوعدكم اننا سنضاعف الجهد علشان نكون دايما فى خدمتكم ورعايتكم ومساعدتكم، لأن هذا هدفنا علي مدار 12 سنة من عمر البرنامج، واحد من الناس برنامج من الناس للناس وفى خدمة كل الناس.

يذكر أن برنامج واحد من الناس يذاع في العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت علي شاشة الحياة.

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