وزير الرياضة: هذه المستشفى جاهزة لاستقبال محمد صلاح

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك متابعة دقيقة لحالة اللاعب محمد صلاح، وتواصل بين الفريق الطبي المصري والفريق الطبي في ليفربول، لافتا إلى أن رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا متوجه للاطمئنان على حالة صلاح.

وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه متاح أن يتم عزل محمد صلاح في الفندق، بالإضافة إلى أن مستشفى دار الشفا جاهزة لاستقبال صلاح إذا تطلب إجراء أشعة مقطعية، مؤكدا أن حالة صلاح مطمئنة.

ونوه بأنه من حضروا حفل تكريم محمد صلاح يوم الأربعاء الماضي سيتم توقيع الكشف عليهم للاطمئنان على حالتهم، مؤكدا أن كل الأمكانيات متوفرة للاعب محمد صلاح.

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