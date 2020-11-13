نيمار يتحدي برشلونة من جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بدء صفحة جديدة من الصراع القضائي بين برشلونة الإسباني ونجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن محاميي نيمار قدموا استئنافا في القضية المرفوعة على برشلونة من أجل الحصول على مكافأة تجديد آخر عقد للنجم البرازيلي مع برشلونة في عام 2017.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يطالب برشلونة بدفع 44 مليون يورو وهي قيمة ما تبقى من مكافأة التجديد بالإضافة إلى فوائد على الأموال.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المحكمة كانت قد رفضت طلب نيمار في آخر جلسة وحكمت على النجم البرازيلي بدفع 6.7 مليون يورو لناديه السابق.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذه القضية ستحل أمام محكمة العدل العليا في كتالونيا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن القضية تعود إلى عام 2017 عندما جدد نيمار عقده مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عن طريق الشرط الجزائي في العام نفسه.