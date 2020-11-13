نيمار يتحدي برشلونة من جديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بدء صفحة جديدة من الصراع القضائي بين برشلونة الإسباني ونجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن محاميي نيمار قدموا استئنافا في القضية المرفوعة على برشلونة من أجل الحصول على مكافأة تجديد آخر عقد للنجم البرازيلي مع برشلونة في عام 2017.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يطالب برشلونة بدفع 44 مليون يورو وهي قيمة ما تبقى من مكافأة التجديد بالإضافة إلى فوائد على الأموال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المحكمة كانت قد رفضت طلب نيمار في آخر جلسة وحكمت على النجم البرازيلي بدفع 6.7 مليون يورو لناديه السابق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذه القضية ستحل أمام محكمة العدل العليا في كتالونيا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن القضية تعود إلى عام 2017 عندما جدد نيمار عقده مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان عن طريق الشرط الجزائي في العام نفسه.

  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يدرس إعارة نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

صفقة القرن تتسبب في شقاق بغرفة ملابس برشلونة

نيمار يطعن برشلونة من جديد

تعرف على شرط نيمار من أجل التنازل عن حافز الولاء

خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة

نيمار يتخلى عن 100 مليون يورو ونصف راتبه من أجل برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض