الأزهر يشيد بموقف السلطات البلجيكية بمنع وطرد يمينيين إرهابيين خططوا لحرق المصحف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما أعلنته السلطات البلجيكية، أمس الخميس، توقيف خمسة نشطاء ينتمون لليمين الإرهابي ممن يحملون الجنسية الدنماركية، للاشتباه في رغبتهم في «نشر الكراهية» عن طريق حرق مصحف في بروكسل، ومنعهم من الإقامة في بلجيكا، وموقف وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، من وأد هذه الفتنة في مهدها، من خلال تصريحه الذي قال فيه: «رُفضت إقامتهم لأن هؤلاء يمثلون تهديدًا خطيرًا للنظام العام في بلجيكا».

واكد المرصد على أن سرعة استجابة السلطات البلجيكية خطوة إيجابية للقضاء على خطاب الكراهية واستئصال لأحد جذور الإرهاب والعنف، مشددًا على أن هذه الاستجابة بالمنع تُرسخ بشكل مباشر لثقافة التعايش المشترك من خلال الحفاظ على مشاعر الآخرين واحترام معتقداتهم ورموزهم الدينية المقدسة، متمنيًا في الوقت ذاته أن ينتهج كل المسؤولين في الدول كافة هذا السلوك الإيجابي حتى يمكن القضاء على كل الطرق المؤدية للإرهاب والإرهاب المضاد.

جدير بالذكر أن المعتقلين هم من المتعاطفين مع حركة «الخط المتشدد» المناهضة للهجرة بقيادة راسموس بالودان، الذي اعتقل في فرنسا ثم طُرد بسبب آرائه المتطرفة.

أخبار تهمك

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يدرس إعارة نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض