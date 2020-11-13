سمسطا يتلقى الدعم المادي قبل إنطلاق القسم الثاني

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تلقى مركز شباب سمسطا دعما ماديا من قبل حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا 100 الف جنيه ومن حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ بدعم قدر بمبلغ 10 آلاف جنيه.

كما تلق المركز أيضا دعما من والد اللاعب محمد مجلى لاعب وسط المقاولون العرب بقيمة 5000 الاف جنيه، فيما جاءت المشاركة المادية الرابعة عن طريق أحد الشركات بمركز سمسطا بمبلغ 3 آلاف جنيه.

من جانبهم أعرب مسوؤلى مركز شباب سمسطا عن تقديرهم الكامل لأبناء ومحبي المركز الداعمين للفريق بمشواره بالقسم الثانى وذلك قبيل الاستعداد لبدء منافسات البطولة.

وحول استعدادات سمسطا للقسم الثاني قيد الفريق 8 لاعبين بالقائمة الأولى وهم "محمد أحمد حسين "الزينى"، محمود محمد علي "بنوا"، بلال عبد الباسط، محمد جمال "كوليبالي"، حسام حسن، محمد رجب، أحمد رمضان، ومرزوق حسن".

وكان مجلس إداره مركز شباب سمسطا برئاسة أحمد دهشان جدد ثقته في علي حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بجانب الإعلان عن تشكيل الجهاز الفنى بشكل كامل، وذلك ضمن خطوات الاستعداد للموسم الجديد بمجموعة الصعيد.

ويذكر أن سمسطا الرياضى نجح في إقتناص بطاقة الصعود للقسم الثاني عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بعد بني سويف وتليفونات بني سويف.

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