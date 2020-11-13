تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بمحافظة الجيزة غدًا



وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه سيتم السبت الموافق 2020/11/14 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الاكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.



ومن جانبه وجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعنلة للإنتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.



وقد أوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :



فيما يتعلق بالادارة العامة لشبكات الدقى

- مبنى المكتبه الزراعيه داخل مبنى وزاره الزراعه شارع نادي الصيد الدقي

- مبنى المركز الدولي للزراعه خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي

- مبنى مجمع الهيئات داخل وزاره الزراعه الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي

- مبنى المبيدات الحشريه داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد الدقي

- مبنى وزاره الزراعه شارع نادي الصيد الدقي

- مبنى الاصلاح الزراعي و مبنى تنميه المشروعات داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي

- مركز البحوث الزراعيه داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي

- مبنى مركز الارشاد الزراعي داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي

- مبنى تحسين الاراضي داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي

- مبنى داخل الهيئه العامه للمشروعات داخل وزاره الزراعه الخط الثاني شارع نادي الصيد بالدقي



*فيما يتعلق بالادارة العامة لشبكات اكتوبر 2

- حي الاشجار من عماره 40 الى عماره 53

- حي الاشجار من عماره 20 الى عماره 43

- حي الاشجار من عماره 27 الى عماره 36

- حي الاشجار من عماره 8 الى عماره 23 حدائق اكتوبر



* فيما يتعلق بالاداره العامه لشبكات بولاق الدكرور

- منطقه زنين شارع المصرف من شارع التحرير و شارع - ابراهيم السقاري من المصرف

وشارع الفرن من المصرف

وشارع صديق اللبان من شارع الحريه

و شارع الحريه ومتفرعاته

شارع جمال عبد الناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف

شارع صديق اللبان من الحريه

سوق زنين شارع المصرف

مدينه النجوم شارع ابراهيم هريدي من المصرف

شارع عبد الفتاح يونس من المصرف شارع فريد شوقي من المصرف

شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبد الناصر

شارع عبد الحميد السيد



* فيما يتعلق بالاداره العامه لشبكات جنوب الجيزه



عزبه الشيخ فضل ومنطقه الاعلاميين بجبل برويش وعزبه النور العياط

منطقه الاعلاميين بالجبل برويش منطقه الجزيره شارع عيد نصر عزبه حسب الله العطف طراد النيل العياط

منطقه الموقف شرق البلد السعوديه العياط

مزارع العطيفي أطفيح

جبل القبابات

جزء من منطقه ابو علاء وجزء من منطقه المصانع بعزبه السلام أطفيح

منطقه ابو عامر بمدينه الصف المنطقه البحريه بقريه المنيا منطقه عرب الودي بالصف منطقه المحكمه بالصف



* فيما يتعلق بالاداره العامه للشبكات فيصل

شارع الملكة الرئيسي امام شارع مسجد التيسير

شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكه الرئيسي

شارع محمد عبد القادر من الملكه شارع ترعه عبد العال ناصية شارع محمد ابو النور امام مرور فيصل

شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكه

شارع محمد عبد القادر من الملكه نهايه شارع جمعه ذكي من شارع ادهم فتحي من الملكه

شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكه



* فيما يتعلق بالاداره العامه لشبكات بشتيل

شارع داوود زكي وشارع اهل السنه

وشارع ترعه السواحل وشارع مختار سليمان وشارع محمد السيد والشارع التجاري و معهد الابحاث وشارع ابو بكر الصديق

شارع الثلاجه ترعه السواحل

وشارع الوحده وشارع المدينه المنوره و ترعه السواحل

ومدرسه النجاح شارع نور الهدى

وشارع الوحده ترعه السواحل والمدينه المنوره وشارع زمزم وشارع ترعه السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكه شارع ابو بكر الصديق و شارع التجاري و شارع دسوقي ابراهيم و شارع محمد السيد و شارع عبد الحميد الانصاري من ترعه السواحل



* فيما يتعلق بالاداره العامه لشبكات شمال الجيزه

قريه السبيل مركز منشاه القناطر منطقه وسط قريه الحسانين مركز منشاه القناطر

شرق طريق مصر اسكندريه الكيلو 58 مصر اسكندريه



أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الاجراءات المتخذه من قبل قطاع الكهرباء والطاقه المتجدده للارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجوده التغذيه الكهربائيه لدي المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمه المقدمه لهم وتحقيقا لرؤيه وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده في هذا الخصوص و بالاشاره الى الاجراءات الخاصه بتنفيذ برامج الصيانه المبرمجه وخطه الاحلال والتجديد بالشركه، الامر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال اعمال الصيانه المطلوبه والتوجيه نحو اعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانه او تنفيذ خطط الاحلال قبل الفصل بمده كافيه وذلك من خلال كافه القنوات المتاحه.