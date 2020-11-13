منهم بهجت صابر".. الباز يكشف تنظيم "السبعة" المحرضين ضد مصر"

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كشف الدكتور محمد الباز، عن "تنظيم السبعة المحرضين"، والذي يتكون من 7 أشخاص في دول مختلفة، يقومون بنشر فيديوهات للتحريض ضد مصر.



وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار،أن عناصر هذا التنظيم هم، سعيد محيي الدين بسيوني، وهومن اسوان من مواليد 1956، كان يعمل عربجي حنطور، وتزوج من سيدة نمساوية أكبر منه بـ 10 سنوات، تعرف عليها في أسوان عام 1992، وطلق زوجته المصرية وسافر للنمسا، ويتم معاملته الآن على أنه معارض للنظام المصري، ويقوم بنشر فيديوهات سافلة ومنحطة طول القوت ضد الدولة المصرية.



ولفت إلى ان الشخص الثاني يدعى عادل العجاتي من استراليا، والثالث هو صبري شهوان في أيرلندا، والرابع هو عبد الحميد راشد ثابت وهو في أمريكا، والخامس هو بهجت صابر، والشهير بالقفا لأن المصريين قاموا بضربه على قفاه أكثر من مرة.



واستطرد أن السادس هو وجيه احمد جمال الدين في أمريكا، والسابع هو مصطفى إبراهيم في لندن.