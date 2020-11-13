منهم بهجت صابر".. الباز يكشف تنظيم "السبعة" المحرضين ضد مصر"
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:42 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد الباز، عن "تنظيم السبعة المحرضين"، والذي يتكون من 7 أشخاص في دول مختلفة، يقومون بنشر فيديوهات للتحريض ضد مصر.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار،أن عناصر هذا التنظيم هم، سعيد محيي الدين بسيوني، وهومن اسوان من مواليد 1956، كان يعمل عربجي حنطور، وتزوج من سيدة نمساوية أكبر منه بـ 10 سنوات، تعرف عليها في أسوان عام 1992، وطلق زوجته المصرية وسافر للنمسا، ويتم معاملته الآن على أنه معارض للنظام المصري، ويقوم بنشر فيديوهات سافلة ومنحطة طول القوت ضد الدولة المصرية.
ولفت إلى ان الشخص الثاني يدعى عادل العجاتي من استراليا، والثالث هو صبري شهوان في أيرلندا، والرابع هو عبد الحميد راشد ثابت وهو في أمريكا، والخامس هو بهجت صابر، والشهير بالقفا لأن المصريين قاموا بضربه على قفاه أكثر من مرة.
واستطرد أن السادس هو وجيه احمد جمال الدين في أمريكا، والسابع هو مصطفى إبراهيم في لندن.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار،ا لمذاع على فضائية النهار،أن عناصر هذا التنظيم هم، سعيد محيي الدين بسيوني، وهومن اسوان من مواليد 1956، كان يعمل عربجي حنطور، وتزوج من سيدة نمساوية أكبر منه بـ 10 سنوات، تعرف عليها في أسوان عام 1992، وطلق زوجته المصرية وسافر للنمسا، ويتم معاملته الآن على أنه معارض للنظام المصري، ويقوم بنشر فيديوهات سافلة ومنحطة طول القوت ضد الدولة المصرية.
ولفت إلى ان الشخص الثاني يدعى عادل العجاتي من استراليا، والثالث هو صبري شهوان في أيرلندا، والرابع هو عبد الحميد راشد ثابت وهو في أمريكا، والخامس هو بهجت صابر، والشهير بالقفا لأن المصريين قاموا بضربه على قفاه أكثر من مرة.
واستطرد أن السادس هو وجيه احمد جمال الدين في أمريكا، والسابع هو مصطفى إبراهيم في لندن.