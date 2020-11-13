وزير الرياضة يتابع مع وزيرة الصحة نتائج مسحات لاعبي المنتخب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم عمرو الجنايني، وطبيب المنتخب الوطني؛ للاطمئنان على الاجراءات المتخذة بشأن نتائج المسحات الطبية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراتي منتخبي مصر وتوجو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح بعد ثبوت إيجابية العينة، وإصابته بفيروس كورونا، مشيرًا أن حالة اللاعب جيدة، ويتم المتابعة وفق بروتوكول العلاج الطبي، وتحديد الفحوصات الطبية المقرر أن يخضع لها صلاح الفترة الحالية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرصه على الاطمئنان على جميع اللاعبين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في صدارة الأولويات، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للنجم العالمي محمد صلاح، والعودة للملاعب بقوة في أقرب وقت بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو غدًا السبت في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولك أمم إفريقيا، وتقام المباراة الثانية ضد ضد نفس المنتخب في توجو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري.

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