حدث × أسبوع.. انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان واستقالة تامر عبد المنعم

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شهدت الساحة الفنية خلال الأسبوع المنصرم أحداثًا كثيرة تسببت في إثارة حالة من الجدل بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي.



وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا.



شائعة طلاق شيرين عبد الوهاب



تداول عدد من رواد التواصل أخبار تفيد بانفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، الأمر الذي دفع شيرين لتوضيح حقيقة الأمر.



وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة طلاقها، محاولة نفي أي شائعات طاردتها الساعات الماضية، حول انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث أُشيع سيطرة زوجها الفنان على أموالها وهو ما دفعها إلى قرار الطلاق.



ولكن اكتفت شيرين بكلمات معدودة لإنهاء هذا الجدل وقالت عبر حسابها الشخصي في موقع التغريدات «تويتر»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير».



بوسي



وتصدرت المطربة بوسي قوائم التريند بجوجل وموقع التغريدات تويتر وذلك بعدما حلت ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم.



وتحدثت المطربة بوسي، عن إن الهجوم الذي تعرضت له من والدها واتهامها بالعقوق وعدم الإنفاق عليه جزء من الحملة المثارة ضدها بهدف تشويه صورتها.



وأضافت خلال اللقاء: "حتى لو جوايا نار مش هينفع أغلط، عشان هو في الأول والآخر أبويا، لما الضربة في ضهري تيجي من أقرب الناس ليكي، معنديش حاجة أقولها، لو أنا عاقة مكنش يبقى عندي 15 سنة أطلب من أمي اشتغل عشان أشيل عنها الحمل شوية.



وأضافت: أنا اتولدت أبويا مطلق أمي وهي حامل فيها في شهرين".



وتابعت :"مفيش علاقة بيني وبين أبويا، أمي كل حاجة في حياتي، أمي وأهلها هما اللي ربوني، وأنا كنت بشوف أبويا في الشارع بالصدفة، وهو اتجوز كتير بعد أمي وعندي أخوات من الأب ووالدي مكنش بيصرف عليهم برضه، وهو كان فين طول السنين اللي فات، لما كنت في عز المشاكل ومستنية حد من أهلي يقف معايا".





إصابة عبلة كامل بالسرطان



انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن إصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان، وترددت العديد من الأقاويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأخر حالتها الصحية.



وخرجت زينب كمال نجلة الفنانة عبلة كامل والمخرج القدير أحمد كمال عن صمتها، وقالت فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة".



فايق عزب



أصيب الفنان فايق عزب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وسط حزن شديد من قبل محبيه الذين طالبوا الجميع بالدعاء له.



وقال نجل الفنان فايق عزب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن والده كان يجري جراحة لتوسيع الحبل الشوكي، وأنه كان يعاني من توقف الحركة في يديه وقدمه خلال الفترة الماضية.واستكمل: "ثم اكتشف الأطباء إصابة والده بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وتبين أنها بكتريا مارسا، وبعدها ارتفعت حرارته فوجد الأطباء بعد التحاليل أنه أصيب بفيروس كورونا".





إبراهيم فايق



انتقل الإعلامى إبراهيم فايق، مقدم برنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى المستشفى، وذلك بعد إصابته بجلطة رئوية، بعدما اعتذر فايق عن الظهور فى برنامجه يوم الأربعاء الماضي، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله اليوم، الجمعة، إلى المستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية بعد تعرضه لجلطة رئوية.



استقالة تامر عبد المنعم



وقدم الفنان تامر عبد المنعم، استقالته من منصبه كرئيس لقصر السينما منذ ساعات.



انفصال تامر حسني عن زوجته



فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل منذ ساعات، جمهورها بالإعلان عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.





وكتبت بسمة بوسيل استوري عبر صفحتها على انستجرام: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.



وأضافت: أحب أعرفكم إني احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.



ولكن بعدما نشرت بسمة هذه الاستوري قامت بحذفها على الفور الأمر الذي أثار حالة من الجدل والحيرة بين صفوف متابعيها.



وعلى الصعيد الرياضي، أعلن اتحاد الكرة المصري منذ قليل عن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول بفيروس كورونا.

