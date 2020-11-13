أول تعليق لـ عمدة نجريج على إصابة محمد صلاح بالكورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج "مسقط رأس محمد صلاح"، إن موعد فرح شقيق محمد صلاح تم تحديده بناءا على موعد حضور "صلاح" إلى مصر، والفرح كان يحضره 60 مدعو، وكان في مكان مفتوح بفيلا في العبور.

ونفى "شتيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ما تردد على بعض المواقع أنه احتضن محمد صلاح 55 مرة، وأنه طالب صلاح بخلع الكمامة، معلقا: "محصلش.. أنا اتكلمت معاه مرة واحدة، قولتله حمدلله على السلامة، وعقبال مكة".

وأكد أن صلاح كان ملتزما بارتداء كمامة، ولم يخلعها إلا عند التقاط بعض الصور، لافتا إلى أن الفرح حضره تريزيجيه، والإعلامي أحمد المسلماني.

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