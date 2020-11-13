"خطة إخوانية محكمة".. "محمد حسني" مخبول استغلته الجماعة لإشعال الفوضى في مصر

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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدةا لدستور، الحقيقة وراء المختل الإخواني محمد حسني غريب مصطفى، الذي قام بحرق نفسه في ميدان التحرير.



واستعرض الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، شهادات ابن محمد حسني، وزوجته وأقاربه، بأنه رجل مختل ومضطرب نفسيا، وكان يعتدي عليهم بالضرب كثيرا، وأطلق عليه المحيطين به اسم المجنون، وكان يشعر أن كل المحيطين به يتآمرون عليه.



وعرض الباز، فيديو لبث مسجل بين المختل الإخواني محمد حسني، وبين شخص يدعى سعيد محي الدين بسيوني، قبل حرق نفسه في ميدان التحرير بـ 4أيام، والذي أكد فيه انه سيقوم بمفاجأة كبيرة ستفرح أشحاص كثيرون خلال الفترة المقبلة، قائلا:" انتظروا مني بث مباشر من ميدان التحرير".



ونوه الباز أنه قبل ان يقوم المختل محمد حسني بحرق نفسه أجرى بثا آخر، مع شخص يدعى مصطفى إبراهيم في لندن، والذي وعد فيه محمد حسني بإجراء بث لحرق نفسه، لكي يكون هذا البث شرارة لاندلاع الثورة في مصر.



وأوضح الباز أن هذا الفيديو يكشف أنه كانت هناك خطة إخوانية طرفها محمد حسني المختل، الذي تم دفعه لحرق نفسه لإطلاق شرارة لإشعال الفوضى في مصر.