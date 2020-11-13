"جريمة الشرف".. كيف خُدع رجل أعمال لبناني بعد شهرين علاقة محرمة وتصويره في أوضاع مخلة؟

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تصوير رجل أعمال لبناني الجنسية، في أوضاع مخلة، وابتزازه، بمدينة 6 اكتوبر، إذ تبين أن رجل الأعمال، خمسيني العمر، وتعرف على فتاة ليل منذ حوالي شهرين، وكانت تذهب إليه بشقته لقضاء سهرة حمراء.

وبينت التحقيقات أن يوم الواقعة، توجهت فتاة الليل الثلاثينية العمر، إلى شقة اللبناني كعادتها لممارسة الرذيلة معه، وبعد دخولها إلى شقته، غافلته، وسهلت دخول 3 آخرين من بينهم شقيقها، وحال تواجدها معه، تفاجأ المجني عليه بـ 3 أشخاص يصوروه في أوضاع مخلة، لابتزازه، ثم أخبره أحدهم بأنه شقيقها.. "ممثلًا نهره لها أمامه على فعلتها".

وأوضحت التحقيقات أن الثلاثة أشخاص استولوا على مبلغ 45 ألف جنيه، وبطاقات ائتمانية، وهواتف محمولة، وجواز السفر الخاص به وفروا هاربين، وبعد ذلك تواصل معه أحدهم لابتزازه ومساومته على دفع مبالغ مالية، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، من رجل أعمال لبناني الجنسية، خمسيني العمر، يفيد بقيام 4 أشخاص بينهم فتاة بتصويره في أوضاع مخلة وابتزازه بتلك الفيديوهات.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، توصلت إلى هوية مرتكبي الواقعة، وأن العقل المدبر للجريمة صاحب شركة مواد غذائية يوجد بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، وعلى إثر ذلك اتفق مع الفتاة على ممارسة الرذيلة معه وتصويره في أوضاع مخلة لابتزازه.

أعدت مأمورية بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا أمام اللواء عاصم أبو الخير، بما توصلت إليه التحريات وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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