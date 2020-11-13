الاتحاد الأرجنتيني يكشف عن مدي خطورة إصاباة بالاسيوس

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن حجم إصابة إيزيكيل بالاسيوس لاعب المنتخب، التي تعرض لها أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2022.





وأكد الاتحاد إصابة بالاسيوس بكسر في إحدى عظام أسفل الظهر خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 1-1 مع منتخب باراغواي.





وتعرض بالاسيوس للإصابة خلال التنافس على كرة عالية مع أنخيل روميرو في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في بوينس أيرس وشارك بعد ذلك جيوفاني لو سيلسو بديلا له.





ونفذ لو سيلسو ركلة ركنية أحرز على أثرها زميله نيكولاس غونزالز هدف التعادل لأصحاب الأرض.





ولم يتطرق الاتحاد الأرجنتيني للمدة التي سيغيبها بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن الألماني عن الملاعب جراء الإصابة.





وأعلن الاتحاد في بيان: "تعرّض اللاعب لإصابة مباشرة في أسفل الظهر وتأكدت إصابته بكسر في إحدى العظام".





وفي الجولة المقبلة تخرج الأرجنتين لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء المقبل فيما تعود باراغواي لاستضافة بوليفيا متذيلة الترتيب.



