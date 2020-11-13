الزمالك يدرس إعارة نجم الفريق

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يدرس مسؤولو نادي الزمالك، الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويفكر المارد الأبيض، في التنازل عن خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل استعادة مستواه الفني.

وضربت الإصابات اللاعب طوال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في فقد الكثير من مستواه الفني، وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، أبدى رغبته في استعارة اللاعب لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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