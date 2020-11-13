موسى: "أردوغان حابس أنفاس شعبه وبيتكلم عن الحريات"

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قال الإعلامي محمد موسى، إن قضايا «إهانة الرئيس» في عهد أردوغان ارتفعت بشكل لا يضاهى مع فترات الرؤساء السابقين أو مع كل رؤساء العالم خلال 60 سنة مضت".



وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اعتقال 63 ألف شخص خلال 5 سنوات، يظهر مؤشرً خطير ويؤكد ارتفاع انتهاكات الشرطة التركية بحق المواطنين الأتراك، كل واحد بيكتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي شكوى من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بيواجه الاعتقال... وييجي أردوغان يقولك الشعب التركي بعيش أزهي عصور الحريات..مش فاهم حريات إيه اللي بيتكلم عنها هذا الأردوغان وهو حابس أنفاس شعبه".



وأشار "موسى" إلى أنه لا تزال جريمة «سب رئيس الجمهورية» في الدول والحكومات الدكتاتورية مثل تركيا هي بوابة التخلص من المعارضين وهذا ما يحدث في تركيا هذه التهمة المطاطة تتسبب في صدى واسع لدى الأوساط التركية وبين الأحزاب في ظل كثرة من يواجهون تلك التهمة ممن يقعون تحت طائلة قانون «تجريم شتم الرئيس».

